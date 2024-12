Gds: “Palermo. La Primavera va a Benevento”

La Primavera del Palermo vola a Benevento con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva in campionato. Come riportato dal Giornale di Sicilia oggi in edicola, quella di oggi, al centro sportivo Avellola, è una sfida dal grande peso specifico: i rosanero, attualmente al sesto posto in classifica, puntano a ridurre il distacco dai campani, terzi e avanti di appena tre punti.

Per i ragazzi allenati da Del Grosso, questa trasferta rappresenta un’occasione preziosa per consolidare le ambizioni di alta classifica, misurandosi contro un avversario ostico e in ottima forma. Il Benevento, infatti, cercherà di sfruttare il fattore campo per mantenere la propria posizione, ma il Palermo crede nelle proprie possibilità e proverà a tornare a casa con un risultato positivo che rilancerebbe ulteriormente le sue aspirazioni stagionali. Una sfida complicata, ma alla portata per una squadra che, partita dopo partita, sta dimostrando di poter competere ad alti livelli in questa categoria.