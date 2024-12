Gds: “Dionisi adesso si aspetta più gol. Ranocchia prova a sbloccarsi”

Il Palermo cerca disperatamente gol, e non solo dagli attaccanti. La necessità di trovare la via della rete coinvolge tutta la squadra, senza distinzione di ruolo, visto che il bottino finora è piuttosto magro: appena 16 reti in 15 partite, il che rende i rosanero il tredicesimo attacco della Serie B. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la partita contro lo Spezia ha visto un difensore, Baniya, sbloccare il risultato con un gol su calcio piazzato, mentre pochi minuti prima Ceccaroni aveva sfiorato la rete con un destro parato miracolosamente da Gori.

Proprio Ceccaroni, che ancora non ha trovato il gol in questa stagione, è uno di quei giocatori su cui il Palermo conta per rompere l’incantesimo. L’anno scorso, infatti, l’ex Venezia era riuscito a segnare già all’ottava giornata contro il Südtirol, aprendo la rimonta completata poi da Aurelio. Diverso il discorso per Nikolaou: il greco non è certo un difensore goleador, con appena quattro reti in carriera, l’ultima delle quali risale a due stagioni fa con la maglia dello Spezia in Serie A.

A centrocampo, gli occhi sono puntati su Ranocchia, ancora a secco nonostante le 14 partite giocate e i numerosi tentativi in porta. L’ultima rete del centrocampista risale a febbraio scorso, ma il suo impatto si è comunque fatto sentire, come dimostra il suo contributo nell’autogol di Wisniewski contro lo Spezia. I tifosi ricordano ancora il suo debutto in rosanero, quando mise a segno 4 gol nelle prime 5 partite, dimostrando di poter essere decisivo sotto porta.

Tra i titolari, spicca anche l’assenza di reti per Le Douaron, spesso in ballottaggio con Henry. Nonostante le opportunità avute, il mancino francese non è ancora riuscito a trovare la via della rete con la nuova maglia. Anche Segre, dopo una stagione scorsa brillante con 7 gol, non è ancora tornato ai suoi livelli, mentre Verre e Di Francesco sono chiamati a dare continuità, soprattutto il numero 17, sbloccatosi contro la Sampdoria ma ancora lontano dalla forma migliore.

Infine, chi parte spesso dalla panchina come Vasic, Appuah e Nedelcearu non ha ancora inciso in zona gol, mentre giocatori come Di Mariano e Brunori sono fermi a una sola rete. Come evidenziato da Orifici, il Palermo deve ritrovare l’efficacia offensiva per poter ambire alle zone alte della classifica: a Carrara, contro la Carrarese, inizia la caccia al gol. Di tutti.