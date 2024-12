Gds: “Palermo. Dal ko alla striscia positiva, il sabato non è un giorno tabù”

Era il 24 agosto quando il Palermo subiva la sua unica sconfitta stagionale in campionato di sabato, contro il Pisa, poi diventata la capolista della Serie B. Da quel momento, come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il sabato è diventato un giorno fortunato per i rosanero. Cinque sono le partite giocate in questo giorno della settimana: dopo il passo falso iniziale, sono arrivati solo risultati positivi per la squadra di Dionisi.

Il primo successo del Palermo in un sabato successivo risale alla trasferta di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, con una vittoria per 3-1 grazie alle reti di Segre, Henry e Brunori. Un match su un terreno sintetico, proprio come quello che affronteranno oggi a Carrara, che potrebbe essere un precedente di buon auspicio per la sfida contro la squadra di Calabro.

Di sabato, i rosanero hanno anche ospitato il Cesena al Barbera, terminando la partita sullo 0-0. È andata meglio nella sfida successiva, sempre al Barbera, contro la Reggiana, quando il Palermo ha vinto 2-0 grazie ai gol di Henry e Gomes.

L’ultima gara giocata di sabato è stata quella del Braglia contro il Modena, dove il Palermo ha pareggiato 2-2. In quella partita, i rosanero si erano portati sul doppio vantaggio nei primi 45 minuti con i gol di Verre e Insigne, ma si sono fatti raggiungere nella ripresa. Henry ha anche fallito un rigore che avrebbe potuto chiudere definitivamente il match.