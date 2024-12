Gds: “Il Palermo ha voglia di bis. A Carrara per decollare”

Un incrocio inedito, quello tra Carrarese e Palermo, che nasconde molte insidie. Per gli uomini di Dionisi, come riportato da Salvatore Arena sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la sfida di oggi rappresenta un bivio importante: dare continuità alla vittoria contro lo Spezia o rischiare un ulteriore passo indietro in una stagione in cui la continuità è sembrata spesso un tabù. Per farlo, servirà lo stesso spirito sfoderato contro gli “aquilotti”, senza abbassare la guardia.

La partita sarà un banco di prova per ogni reparto, inclusa la porta, dove Desplanches dovrà dimostrare maggiore sicurezza nelle uscite, nonostante l’intervento decisivo contro Soleri che ha evitato il ritorno dello Spezia. In difesa, invece, si punta su una linea che sembra tra le più solide della stagione, con l’errore di Nikolaou contro la Sampdoria che appare più un’eccezione che una regola. La Carrarese, però, non va sottovalutata: nonostante il terzo peggior attacco del campionato (13 gol, meglio solo di Cittadella e Frosinone), gli uomini di Calabro vivono ogni partita come una battaglia e, da neopromossi, giocano con grande entusiasmo.

Il centrocampo rosanero, nelle ultime settimane, ha mostrato progressi significativi sia in fase di palleggio che di impostazione, contribuendo in entrambe le fasi di gioco. Tuttavia, l’attacco è il reparto che richiede le risposte più convincenti: se gli esterni stanno funzionando, i centravanti devono ancora ingranare, e i dubbi sul futuro di Brunori non aiutano a garantire stabilità.

La trasferta di Carrara presenta un’ulteriore difficoltà: affrontare una delle difese più efficienti nelle gare interne. La Carrarese ha subito solo tre gol al “Dei Marmi”, mantenendo la porta inviolata in cinque delle sette partite casalinghe. La batosta subita a Salerno (4-1) non ha però intaccato l’entusiasmo di una piazza che ha riabbracciato la Serie B dopo 76 anni.

Come sottolineato da Arena, il Palermo dovrà mantenere alta l’attenzione dal primo all’ultimo minuto per evitare di inciampare e vanificare quanto di buono fatto contro lo Spezia. La sfida di oggi è un’occasione per confermare la crescita e dimostrare di poter lottare con ambizione in questo campionato.