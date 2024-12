Gds: “Carrarese-Palermo, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla trasferta di Carrara con l’intenzione di puntare ancora sull’undici titolare che ha ben figurato contro lo Spezia. Come riportato dal Giornale di Sicilia oggi in edicola, Dionisi sembra intenzionato a non ricorrere al turnover, schierando una formazione ormai collaudata.

In difesa, davanti a Desplanches, spazio alla coppia centrale Baniya-Nikolaou, che gara dopo gara sta consolidando un’intesa sempre più efficace. Sulle fasce agiranno Diakité, chiamato agli straordinari vista l’assenza per infortunio di Pierozzi e il poco spazio concesso a Buttaro, e Ceccaroni, che sta sorprendendo positivamente nel ruolo di terzino sinistro, crescendo in modo costante.

A centrocampo, conferma per il trio Segre-Ranocchia-Verre, con Gomes pronto a subentrare nella ripresa per aggiungere fisicità e vincere i duelli in mediana.

In attacco, sulle corsie esterne ci saranno nuovamente Insigne e Di Francesco, mentre al centro Henry è favorito su Le Douaron, apparso poco brillante contro lo Spezia. Brunori, invece, continua a cercare la scintilla per tornare protagonista, dopo aver accumulato solo 3 minuti di gioco (contro la Sampdoria) nelle ultime tre partite.

La scelta di Dionisi di puntare sulla continuità testimonia la fiducia nei suoi uomini e la volontà di mantenere equilibrio in una partita che si preannuncia complicata contro un avversario mai affrontato prima.