Gazzetta dello Sport: “Carrarese-Palermo, le probabili formazioni”

La trasferta di Carrara rappresenta un test importante per il Palermo, che cerca continuità dopo il successo contro lo Spezia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i rosanero si preparano a sfidare la Carrarese in un confronto mai visto prima, su un terreno insidioso come il sintetico dello stadio “Dei Marmi”. Per Dionisi, l’obiettivo è confermare la crescita della squadra e inseguire quel salto di qualità necessario per consolidarsi nelle zone alte della classifica.

La Carrarese, guidata da Calabro, si presenta come una matricola agguerrita, con il terzo peggior attacco del campionato (13 gol) ma una delle difese più solide nelle gare casalinghe, avendo subito solo 3 reti e mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Una squadra che fa del collettivo e dell’entusiasmo le sue armi principali, decisa a riscattare il pesante k.o. subito a Salerno.

CARRARESE

Panchina: 24 Chiorra, 34 Guarino, 39 Mottolese, 72 Zanon, 82 Capezzi, 77 Belloni, 8 Palmieri, 20 Giovane, 25 Falco, 10 Panico, 32 Finotto, 90 Cerri

Allenatore: Calabro

Squalificati: nessuno

Diffidati: Giovane

Indisponibili: Coppolaro, Hermannsson

PALERMO

Panchina: 46 Sirigu, 12 Nespola, 3 Lund, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 14 Vasic, 29 Peda, 8 Gomes, 19 Appuah, 7 Di Mariano, 21 Le Douaron, 9 Brunori

Allenatore: Dionisi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Pierozzi, Saric, Blin, Gomis