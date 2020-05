L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-Covid a Palermo. Nei primi di due giorni di controlli compiuti dalle forze dell’ordine, i dati sul rispetto delle regole sembrano incoraggianti, anche se in molti hanno rinunciato a indossare le mascherine. Ieri mattina in via Ammiraglio Rizzo la polizia è intervenuta davanti all’ufficio postale perché c’erano troppe persone in attesa (appena arrivata la volante, si è allontanato anche il parcheggiatore abusivo). Al Borgo Vecchio, in via Empedocle, una cinquantina di persone hanno preso parte a un corteo funebre. Un assembramento di gente che ancora non è permesso e che, per accortezza, bisognerebbe evitare.