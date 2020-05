L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla crisi dei mercati generali. Il mercato ittico è il fantasma di se stesso. Il vero paradosso (ma non troppo) è che i banchi del pesce nei mercati e nelle botteghe sono pieni di saraghi, orate, gamberi, tonni e altro bendiddio. Insomma, la merce non manca. Il sistema si è riposizionato, ha cambiato pelle, ha fatto sì che venisse scavalcato il tradizionale appuntamento notturno con i commissionari che ricevevano i carichi dai pescatori per poi avviare le contrattazioni con i commercianti. Al mercato Ortofrutticolo si è scatenato il pandemonio, con l’allentamento dei controlli. Una ventina di lambrettisti, come vengono chiamati i piccoli ambulanti che vendono agli angoli delle strade, hanno forzato l’ingresso e sono entrati nel mercato senza autorizzazioni, senza preventiva iscrizione nel portale del Comune.