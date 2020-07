L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. C’è già un’intesa per riportare in Sicilia gli under protagonisti nella scorsa stagione: Fallani, Peretti, Langella, Kraja e Silipo. Si dovrà aspettare per Felici. L’intenzione è quella di riportare tutti in Sicilia a titolo definitivo, concedendo ai rispettivi club di provenienza un diritto di riacquisto.