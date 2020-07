Gds: "Mirri-Di Piazza. Palermo, il silenzio dei... contendenti"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul binomio Mirri-Di Piazza. Dal grande gelo al grande silenzio. Il confronto non si è ancora concretizzato, da un lato il socio di riferimento ha affidato tutto ai propri legali, dall’altro l’italo-americano non ha ricevuto alcuna proposta dalla controparte, rimanendo col 40% in mano senza che nulla sia cambiato. L’intenzione di Di Piazza è di cedere le sue quote, ma non è arrivata alcuna telefonata per intavolare una trattativa. Mirri ha espresso la propria volontà di acquisire la restante parte di quote, portando Hera Hora interamente sotto il suo controllo.