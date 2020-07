L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della rosa del Palermo in vista del ritiro. Dieci conferma, cinque trattativa in dirittura d’arrivo e altri tre in prova – scrive il quotidiano -.

Non una conferma in blocco del nucleo che ha vinto il campionato tra i dilettanti, ma quasi: dell’undici titolare mancano soltanto il terzino sinistro (Vaccaro) e il centravanti (Ricciardo o Sforzini). Sono in chiusura le trattative per gli under della passata stagione.