L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Palermo, Per Corazza, aumenta la concorrenza visto che su di lui da tempo c’è il Modena e adesso sembra interessato anche l’Avellino. Per il centrocampo la dirigenza rosanero attende Atalanta e Roma per Colpani (centrocampista dei bergamaschi, attualmente in prestito al Trapani) e Pezzella (di proprietà dei giallorossi, lo scorso anno in prestito al Modena in Serie C).