L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno del Palermo al “Barbera” dopo 7 mesi.

Lo stadio sarà deserto, nell’attesa che la Regione si esprima in merito alla proposta di riapertura del Palermo, che prevedeva la distribuzione dei biglietti esclusivamente per via telematica, posti a sedere intervallati per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, l’obbligo dell’uso delle mascherine e il controllo della temperatura corporea all’ingresso dello stadio.





Si attendono aggiornamenti in tal senso.