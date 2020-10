Gds: "Italia. Dal 15 ottobre nuove misure per scongiurare il lockdown. Feste e nozze con pochi ospiti. In bar e locali ma solo se seduti"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove misure anti-Covid 19. Dal coprifuoco per i locali a partire dalle 23 al divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora, alla sosta off limits in piedi fuori dagli stessi e all’estensione dello smartworking.

«Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente – dice Speranza -. Abbiamo un piccolo vantaggio rispetto ad altri Paesi ma non ci si devono fare illusioni e se siamo veloci a capire che c’è un cambio di fase possiamo evitare misure più drastiche. Saranno mesi di resistenza».

Scatteranno limitazioni per eventi pubblici e feste private, compresi nozze e battesimi, fino ai funerali.