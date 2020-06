L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle sedi degli allenamenti per la prossima stagione. La preparazione estiva della prima squadra comincerà nei primi giorni di agosto. In attesa del centro sportivo, c’è il piano per evitare il giro dei campi per gli allenamenti. La società non ha trovato un accordo con l’Esercito per l’utilizzo del campo del “Tenente Onorato” di Boccadifalco, così si tornerà al “Pasqualino” di Carini. Le giovanili si alleneranno al centro sportivo “Santocanale”, dove ha sede la scuola calcio di Giacomo Tedesco.