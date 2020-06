L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Centro Sportivo del Palermo. Il piano del club è di costruirlo attorno al campo sportivo di via Aldo Moro a Torretta (CLICCA QUI) ma anche quello di partecipare al bando per la concessione della struttura già esistente, in modo da integrare i terreni individuati. Il club reputa Torretta la soluzione più vantaggiosa. Sul fronte delle alternative, Mirri e Sagramola hanno dialogato con il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, per i terreni siti nella frazione di Aquino. Finché non verrà pubblicato il bando per il campo di Torretta, il club non avrà fretta di chiudere l’affare. Fare arrivare i calciatori a Piana sarebbe più complicato rispetto a Torretta e Monreale.