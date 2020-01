L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida contro il Marsala. Nel caso in cui venisse schierato Lucera al posto di Felici, Pergolizzi sarebbe obbligato a scegliere Fallani per la porta per via della regola degli under che impone la presenza di un 2001. Ieri, Mendola ha svolto un allenamento personalizzato, mentre Peretti ha dovuto dare forfait a causa di sintomi influenzali, che non dovrebbero però estrometterlo dalla lista dei convocati per la sfida col Marsala.