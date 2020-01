L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’imminente arrivo di Floriano al Palermo. Il Bari ha dato il via libera e il calciatore tra domani e dopodomani è atteso in Sicilia per firmare il proprio contratto con il club rosanero. L’attaccante sarà disponibile a partire dalla sfida contro il San Tommaso e dovrebbe sostenere il suo primo allenamento già lunedì.