L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo di Floriano al Palermo. E’ stato superato anche il nodo contrattuale, secondo cui il calciatore richiedeva una permanenza anche nella prossima stagione. L’unica formalità che separa Floriano dal trasferimento alla corte di Pergolizzi è lo svincolo dal Bari, che potrebbe essere ufficializzato già in giornata. Una volta risolto il contratto che lo lega al club pugliese, l’attaccante sarà libero di firmare per il Palermo e di tornare in Serie D, dove nella passata stagione ha messo a segno 13 reti. Esterno puro, mancino che predilige giocare sulla fascia destra, Floriano è per Pergolizzi l’uomo adatto a sostituire Santana, sia per classe che per esperienza in questo torneo.