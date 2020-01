L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul sostituto di Felici. Ieri, la presenza in campo del giovane attaccante non ha dato rassicurazioni al tecnico: con una vistosa fasciatura sopra al ginocchio, non ha praticamente corso, interrompendo la seduta dopo una ventina di minuti. Col tridente che va verso la conferma e con Ficarrotta destinato ad una maglia da titolare, le indicazioni giunte dalle esercitazioni svolte ieri al «Tenente Onorato» di Boccadifalco danno Lucera favorito per completare la linea offensiva, con Ricciardo in mezzo.