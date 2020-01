L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile sostituto di Martin. Mauri scalpita da tempo per poter giocare nel suo ruolo, quello di regista. Ieri Martin ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. Lo staff tecnico è decisamente in apprensione. Nella mediana che vede Martinelli e Kraja praticamente certi di due maglie dal primo minuto, l’unico rebus rimane in mezzo. Lì dove solitamente gioca Martin, lo stakanovista del Palermo (1527 minuti giocati su 1530 totali), che rischia di saltare la sua prima partita della stagione.