L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Palermo, nuovamente colpito dagli infortuni. Dopo Felici, i rosa tremano anche per Martin che non ha preso parte alla seduta di ieri a causa di un problema muscolare al polpaccio. La rifinitura odierna al “Barbera” sarà decisiva per il dentro o fuori, così come per Felici, ancora non al top dopo aver subito una botta tra coscia e ginocchio sinistro. Sarebbero due tegole enormi, anche se Pergolizzi sta lavorando per trovare delle alternative.