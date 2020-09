L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della terza maglia del Palermo per la prossima stagione.

Una maglia nel segno della tradizione. Sarà per metà bianca e per metà blu, un richiamo allo storico stemma del Palermo Foot-ball Club. Dovrebbe essere utilizzata per la gara interna con la Viterbese in programma il 1° novembre, data in cui verrà inaugurato il

museo e cadranno i 120 anni della fondazione del primo club calcistico palermitano.