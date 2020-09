L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia.

«A livello numerico non ci siamo, molti nuovi arrivati non possono essere della partita». Boscaglia deve fare anche a meno di Doda e Accardi, entrambi alle prese con problemi fisici, che costringeranno il tecnico a fare esperimenti sulla fascia destra: «Peretti è un candidato importante, in settimana ha dato delle buone garanzie». Sempre a destra, ma in attacco, si sta facendo spazio Silipo: «Ha caratteristiche importanti, partendo da esterno. È molto probabile che verrà impiegato in quel modo». Sul Teramo il tecnico ha detto: «Questa è la prima partita e dobbiamo capire chi siamo, non è questo tipo di situazione a poterci creare problemi. Ne avremo di situazioni del genere durante il campionato, dobbiamo essere squadra per superare le difficoltà».