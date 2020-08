L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del ritiro del Palermo. I rosanero non si allenano in gruppo dalla prima settimana di marzo, ovvero l’ultima prima della sospensione definitiva della serie D.

Claudio Bordon, ex preparatore atletico rosanero, sostiene però che il ritorno in campo dopo questo lasso di tempo non rappresenterebbe un ostacolo dal punto di vista fisico.

Tornare in campo dopo quasi sei mesi può creare problemi dal punto di vista atletico? «Secondo il mio punto di vista, è evidente che il lockdown abbia creato problemi a livello di continuità, ma i giocatori non sono certo stati fermi. C’è chi ha lavorato in casa e chi è stato seguito da professionisti. I problemi semmai sono altri».



Ad esempio? «Che sia molto difficile disputare amichevoli, che non ci siano idee molto chiare qualora dovessero presentarsi casi di contagio e non so se tutte le società di Serie C siano attrezzate per svolgere tutti gli esami

necessari per giocatori e staff».