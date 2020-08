L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione regolamenti per l’organico di serie C.

Le nuove normative non prevedono alcuna esclusione né di over o under, né di giocatori a titolo definitivo o in prestito.

Se una squadra di Serie C acquista dei calciatori a titolo temporaneo (fino a otto) – scrive il quotidiano – deve comunque conteggiarli nella lista complessiva di ventidue tesserati. L’unica eccezione è permessa per un classe 2001, che può essere inserito in elenco come ventitreesimo. Gli unici giocatori che si possono aggregare nell’organico sono i cosiddetti giovani di serie, ovvero i calciatori tesserati per il settore giovanile convocabili anche in prima squadra.

Qualora il limite dei 22 non dovesse essere rispettato, sono previste sanzioni pecuniarie: diecimila euro di multa alla prima partita con un tesserato fuori lista, raddoppiata in caso di recidiva, fino ai cinquantamila euro di ammenda dalla terza partita con la presenza tra i convocati di un elemento esterno ai ventidue.