L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Trapani. A mezzanotte scade, infatti, il termine per iscriversi al prossimo campionato

di Serie C anche se nelle ultime ore, dopo le incertezze dei giorni passati, continua a trapelare ottimismo.

Sarebbero, infatti, ormai superate – scrive il quotidiano – le difficoltà economiche per cui il Trapani oggi dovrebbe essere regolarmente iscritto in Serie C.

Sarà Lorenzo Petroni, il consigliere con delega alla gestione sportiva, a recarsi personalmente a Firenze per depositare tutta la documentazione necessaria (criteri infrastrutturali e organizzativi, Covisoc, iscrizione e fideiussione) alla sede della Lega Pro.