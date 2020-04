L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dei mercati di Palermo che resistono in questo periodo di emergenza. A pochi giorni dalla feste in quarantena – si legge -, girando nei luoghi storici di vendita, l’impressione è che le minacce e i divieti stiano facendo effetto. Ciascuno comprerà il minimo, i rifornimenti sono stati ridotti e la speranza per i commercianti è di vendere quello che si è comprato.