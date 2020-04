L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione all’interno del focolaio di Coronavirus al Villa Maria Eleonora di Palermo. Su oltre duecento tamponi, uno solo è risultato positivo. Salgono dunque a 14 i contagiati. «Dentro la struttura – fanno sapere dalla direzione sanitaria -, ci sono tredici pazienti positivi, isolati in apposito reparto e un dipendente già in isolamento domiciliare». Si tratta dell’infermiera che dopo avere accusato i classici sintomi del virus, ovvero tosse e febbre, è andata subito in quarantena e ieri ha ricevuto l’esito del tampone.