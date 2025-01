Gds: “Palermo, Gardini: «Obiettivi immutati, ma capiamo i tifosi»”

Durante la recente conferenza stampa, l’amministratore delegato del Palermo, Gardini, ha delineato una nuova strategia per affrontare una stagione finora deludente. Il cambio alla guida della direzione sportiva, con Carlo Osti che sostituisce il duo De Sanctis-Migliaccio, rappresenta l’unico vero cambiamento gestionale deciso dal club, mantenendo però la fiducia nell’allenatore Alessio Dionisi.

Come riportato da Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Gardini ha sottolineato la necessità di questo cambiamento non come ammissione di fallimento, ma come una strategia cruciale per invertire la rotta di una stagione complicata. “Voglio ringraziare De Sanctis e Migliaccio per il lavoro svolto finora; tuttavia, i risultati ci hanno spinto a cambiare. Abbiamo scelto Osti per il suo solido curriculum, sperando possa portare il Palermo fuori dalle difficoltà attuali,” ha dichiarato Gardini.

La conferma di Dionisi come allenatore è motivata dalla stabilità e dalla fiducia che il club ripone nel suo lavoro, nonostante le sfide incontrate finora. “La squadra non ha mai giocato contro l’allenatore, motivo per cui abbiamo rinnovato la fiducia in Dionisi, convinti che possa guidarci fuori da questa situazione negativa,” ha aggiunto Gardini.

Durante la conferenza, è stato anche toccato il tema delle reazioni dei tifosi, che hanno espresso il loro malcontento attraverso contestazioni e un attacco al pullman dei giocatori al ritorno da una trasferta. Gardini ha espresso dispiacere per questi eventi, riconoscendo tuttavia che tali reazioni fanno parte del calcio. “Il nostro dovere è trovare soluzioni. Questa società ha cresciuto molto in due anni e mezzo e continueremo a lavorare con forza, determinazione e carattere perché Palermo merita la Serie A,” ha concluso Gardini, ribadendo l’impegno del club a superare le difficoltà e a soddisfare le aspettative dei suoi tifosi.