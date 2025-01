Gds: “Palermo, tre volte in casa su 4. Il Barbera per risorgere”

Il Palermo si trova di fronte a un periodo cruciale della stagione, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni casalinghe per risalire la classifica di Serie B. Come riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il bilancio finora al Barbera parla di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, un rendimento che ha trasformato lo stadio meno in un fortino e più in una sfida da superare. Le recenti sconfitte in casa contro squadre come Cittadella, Salernitana e Catanzaro hanno alimentato la contestazione dei tifosi, non placata neanche dalla vittoria contro il Bari nell’ultima partita giocata tra le mura amiche.

L’avvento di Carlo Osti come nuovo direttore sportivo rappresenta un nuovo inizio per il club, che cerca di cambiare marcia proprio partendo dall’efficacia in casa. Nei prossimi venti giorni, il Palermo avrà l’opportunità di giocare tre delle quattro partite in programma al Barbera, un’occasione da non sprecare per iniziare il 2025 con il piede giusto.

Il mini-ciclo di gare inizia con la sfida contro il Modena, una squadra in forma che ha recentemente superato il Palermo in classifica. Successivamente, i rosanero affronteranno la Juve Stabia, una delle migliori squadre in trasferta di questa stagione, e infine il Pisa, in una partita che chiuderà un gennaio denso di impegni.

Mentre la squadra si prepara per queste sfide cruciali, anche i tifosi sono chiamati a sostenere i colori rosanero, con la vendita dei biglietti già avviata per le prossime partite casalinghe. I prezzi variano dai 21 euro delle curve fino ai 98 euro della tribuna centralissima, con opzioni di acquisto sia online che nei punti vendita fisici.

Questo mese di gare interne è visto come un trampolino di lancio per il Palermo, che deve sfruttare al meglio l’assist di giocare al Barbera per consolidare la fiducia e puntare a un finale di campionato da protagonisti. La speranza è che lo stadio torni a essere quel fortino che i tifosi e la squadra tanto desiderano, iniziando da questo gennaio carico di aspettative e di potenziali svolte.