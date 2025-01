Gds: “Il Palermo si tiene Brunori. Osti: «Sarà il primo acquisto»”

Il Palermo affronta una stagione deludente con una nuova direzione sotto la guida di Carlo Osti, che ha raccolto il testimone da Morgan De Sanctis, recentemente sollevato dall’incarico insieme a Giulio Migliaccio. Osti, dotato di una vasta esperienza, è chiamato a cambiare il corso di un campionato finora sottotono, dove il club si trova all’undicesima posizione, lontano dal sesto posto del 2023/24. Questo cambio di direzione è evidenziato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, sottolineando come non si tratti di una rivoluzione, ma di una serie di interventi mirati per invertire la rotta.

Osti ha già iniziato a lavorare per rivitalizzare sia la rosa sia lo spirito del club, iniziando da colloqui sia collettivi sia individuali con i giocatori, puntando a risvegliare figure chiave come quella di Brunori. Il direttore sportivo ha espresso fiducia in Brunori, invitandolo a riappropriarsi del ruolo di capitano e a dimostrare il suo valore in campo, nonostante le difficoltà precedenti legate al minutaggio ridotto.

Inoltre, Osti ha posto l’attenzione su giocatori come Desplanches e Gomes, mostrando l’intenzione di rafforzare la fiducia nei loro confronti e di stabilire una base solida per il recupero psicologico e tecnico del team. Il direttore sportivo ha confermato che il mercato di gennaio sarà cruciale per definire il futuro immediato del Palermo, con l’obiettivo di fare interventi chirurgici che possano realmente influenzare la qualità e l’equilibrio della squadra.

La strategia di Osti non si limita al rafforzamento tramite acquisti, ma include anche un lavoro approfondito sulla psicologia dei giocatori e sulla comprensione delle dinamiche di squadra, cruciali per superare il momento difficile. La convinzione è che, con le giuste modifiche e un rinnovato spirito di squadra, il Palermo possa ancora competere ad alti livelli e invertire l’andamento negativo di questa stagione.