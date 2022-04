L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incendio della villetta a Villabate.

Almeno due forti boati hanno messo in allarme gli abitanti della palazzina che hanno avuto appena il tempo di guardare verso l’ultimo piano per capire che era meglio scappare subito. S’era già alzata una colonna di fumo e fiamme che in pochi momenti ha avvolto e divorato il tetto. Momenti di paura ma, per fortuna, nessun danno agli abitanti dello stabile di via L.20 a Portella di Mare, frazione di Misilmeri, devastato dal fuoco ieri pomeriggio. Un cortocircuito e la presenza di bombole di gas avrebbero innescato l’esplosione che ha gravemente danneggiato la parte alta dell’edificio.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 17 ma all’arrivo dei vigili del fuoco le persone erano già tutte in salvo. Evacuate per ragioni di sicurezza anche le abitazioni vicine. Sul posto sono arrivate venti unità dei vigili del fuoco con il supporto di un’autoscala per raggiungere e domare il rogo nel più breve tempo possibile. Nel luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. E c’è voluto molto per spegnere tutto e solo in tarda serata le squadre hanno terminato l’intervento ed eseguito il sopralluogo. Acquisiti alcuni elementi per cercare di individuare le cause esatte che hanno generato le fiamme. Solo col deposito della relazione si avranno più certezze ma dai primi riscontri e da quanto riferito dagli abitanti della palazzina, il guasto sarebbe stato provocato da un guasto elettrico.