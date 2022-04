L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla beffa per l’Atletico Madrid con delle sanzioni in arrivo.

È stata la battaglia delle idee come c’era da aspettarsi. Ognuno col suo stile, che può piacere o può essere detestato, ma al quale non si può essere indifferenti. Atletico-City ha diviso, ha emozionato, ma è stato anche il teatro di immagini brutte, soprattutto nel finale dell Metropolitano. La rissa scaturita dal fallo di Felipe su Foden, gli spintoni, le perdite di tempo degli inglesi, la zuffa nel tunnel che porta agli spogliatoi con protagonisti Savic, Grealish, Vrsaljko, Walker e alcuni membri dei rispettivi staff hanno fatto il giro del mondo. Il Mirror, ieri, titolava “Mad, bad and dangerous”, ovvero “Pazzi, cattivi e pericolosi”. I tifosi dell’Atletico l’hanno presa con ironia e orgoglio: sul web si vendono già magliette con la prima pagina del tabloid inglese.

SITUAZIONE CAPOVOLTA. L’Atletico da subito ha provato a metterla sul piano del fisico, dell’intensità e degli interventi al limite. E fin qui, siamo ancora nei margini del regolamento. Ciò che ha dato fastidio ai Colchoneros è stato però l’atteggiamento del Manchester City nella ripresa, quando i “bellissimi” inglesi si sono messi fondamentalmente a imitarli. Non per scelta, secondo Guardiola: «Non potevamo fare diversamente. Non sono contento, ma è così. Ai miei ho detto all’intervallo che nel secondo tempo la partita sarebbe diventata difficile vista la fatica che avevamo accumulato dalla gara con il Liverpool e dal viaggio. E in effetti, l’Atletico è stato superiore».

«CITY PREISTORICO». Il catalano Pep s’è beccato le critiche e gli sbeffeggi della stampa madrilena per come la sua squadra sia stata quasi impotente nonostante le dichiarazioni della scorsa settimana, quando con parole più o meno velate aveva definito preistorico il 5-5 con cui Simeone s’era presentato all’Etihad. «Il Cholo può giocare come vuole, ci mancherebbe. Ho sempre avuto parole buone per questo club e questa squadra» ha poi detto mercoledì dopo la partita. Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico, s’è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa: «L’hanno visto tutti: il City ha giocato alla difensiva, in modo preistorico. Nel secondo tempo hanno tirato una sola volta in porta» ha detto il numero uno dei rojiblancos a Radio Marca.