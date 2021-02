L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta del Palermo ad Avellino.

“Dopo la papera di Pelagotti, i rosa avrebbero dovuto mangiarsi l’erba sintetica per rimediare e consolare il portiere. Cadendo nella nostalgia, non si può non fare un parallelo con quello che successe in un derby con il Catania. Agliardi la combinò grossissima, i rosa reagirono subito, Corini segnò su rigore e corse ad abbracciare il portiere insieme a tutti i compagni”





“Invece ieri si è assistito al nulla assoluto” scrive il quotidiano.