L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

“Se c’è qualcosa che non mente mai, sono i numeri. Quelli del 2021 del Palermo sono impietosi: in 6 partite una vittoria, 2 sconfitte e 3 pareggi. Non stupisce, quindi, che il Palermo da ieri è fuori dalla zona play-off” scrive il quotidiano.





“Si è detto e ridetto che a questa squadra, oltre alla qualità, manca anche la personalità e ieri è arrivata l’ennesima conferma”.