L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo del futuro. Mauri è stato eclissato da Martin nel ruolo di regista di centrocampo. Col francese sempre più diretto verso la conferma, per lui potrebbe presentarsi nuovamente un dualismo. Tuttavia, è un «pupillo» della dirigenza, che in estate ha puntato parecchio su di lui e lo ha convinto ad affrontare un campionato di Serie D con l’obiettivo di tornare in C da protagonista.