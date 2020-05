L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inizio della settimana della verità per la Serie D. Sempre più vicina la sospensione definitiva a causa delle difficoltà dei club. Non è il caso del Palermo, che continua a mettere il «Barbera» a disposizione dei propri tesserati per gli allenamenti individuali, ma che senza certezze sul campionato non intende avviare le sedute di gruppo. Certezze che, a questo punto, dovrebbero arrivare entro venerdì. Sia sulla sospensione definitiva della stagione, sia sui criteri per le promozioni in C, oltre che per eventuali ripescaggi, sui quali si discuterà mercoledì al Consiglio federale.