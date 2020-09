L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Torna la paura a Villafrati, paese chiuso durante il lockdown perché «zona rossa» a causa del cluster scoppiato nella residenza per anziani.



Il sindaco Francesco Agnello ha comunicato che ci sono 24 cittadini positivi: otto scoperti grazie al tampone, altri 16 (di cui quattro residenti in un altro Comune) trovati invece attraverso 125 test rapidi eseguiti su alcuni residenti che presentavano i sintomi del virus. Una buona notizia è che sono negativi i tamponi al carcere di Pagliarelli a Palermo.

«Per fortuna – ha spiegato la direttrice dell’istituto penitenziario Francesca Vazzana – riteniamo di aver interrotto sul nascere una potenziale catena di contagi. Sono stati sottoposti a test 850 tra detenuti e personale».

Intanto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha inviato una lettera all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per chiedere aggiornamenti costanti sulla situazione sanitaria: «È un momento di grave apprensione da parte della popolazione, credo che sia fondamentale, in spirito di collaborazione istituzionale, condividere ogni utile informazione anche alla luce delle competenze specifiche in materia sanitaria che la legge affida ai sindaci».