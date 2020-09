Gds: "Coronavirus Palermo. Cervello, Maniscalchi: «Pronti per qualsiasi emergenza la situazione potrebbe precipitare»"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus nell’isola.

«Se la situazione non cambia, se non si prevedono lockdown parziali e se non si regolamenta meglio la presenza dei ragazzi nelle scuole, prevediamo che il contagio sarà esponenziale, ecco perché è necessario essere pronti». A lanciare l’allarme è Tiziana Maniscalchi, direttore del pronto soccorso

dell’ospedale Cervello, la struttura sanitaria che finora è stata sempre

in linea per fronteggiare il Covid-19 e che ha finito i posti di terapia intensiva. «Abbiamo Un malato di Covid è stato operato d’urgenza e i

posti sono tutti occupati» – spiega ancora la dottoressa Maniscalchi –.