Gds: “Palermo, è ora di volare. Al Menti non si può già sbagliare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato oggi al “Menti”.

L’ultima volta che Palermo e Juve Stabia si sono affrontate in Serie B, nel 2013/14, le sorti della stagione erano già ben definite: il Palermo era lanciato verso la promozione, mentre la Juve Stabia era destinata alla retrocessione. Dieci anni dopo, le due squadre si incontrano nuovamente, e anche se è presto per parlare di obiettivi stagionali, il risultato di questa sfida potrebbe fornire indicazioni importanti sul futuro del Palermo.

La Juve Stabia ha iniziato la stagione in modo brillante, con vittorie contro Bari e Mantova, e pareggi contro squadre competitive come Catanzaro e Frosinone, subendo solo un gol. Il Palermo, invece, ha raccolto meno di quanto sperato, lasciando per strada 8 punti su 12 disponibili. Sebbene la vetta sia ancora a soli 4 punti di distanza, una sconfitta contro la Juve Stabia, squadra neopromossa, potrebbe compromettere sia le ambizioni che il morale della squadra rosanero.

Dionisi, allenatore del Palermo, ha dovuto preparare la squadra a ranghi ridotti a causa delle assenze di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di altri infortunati. Durante queste settimane, il tecnico ha concentrato il lavoro soprattutto sull’aspetto psicologico, cercando di infondere fiducia nei suoi giocatori e ricordando loro che i risultati finora non rispecchiano il vero valore della squadra. Al Menti, Dionisi chiederà ai suoi ragazzi di mantenere la determinazione e la concentrazione viste nelle precedenti partite, evitando errori evitabili e rimanendo mentalmente forti anche in caso di difficoltà.

Il Palermo ha già dimostrato di essere capace di ottenere vittorie importanti su campi difficili, come quelle contro Parma e Cremonese. Tuttavia, la squadra è ancora in fase di rodaggio e i difetti emersi ad agosto sono stati in parte corretti durante l’ultimo periodo di mercato, anche se rimane la mancanza di un secondo terzino sinistro di piede mancino. Ora, è il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto.

La storia recente insegna che il Palermo ha spesso saputo reagire quando le cose non sono andate per il meglio. E in questa Serie B, dove non sembrano esserci squadre destinate a dominare incontrastate, il Palermo ha l’opportunità di distinguersi. Anche in trasferta, i rosanero potranno contare sul supporto di 300 tifosi, pronti a spingere la squadra verso la seconda vittoria in campionato, affrontando però il tifo caldo della Juve Stabia, che torna a vivere la Serie B dopo cinque anni di assenza.

Per il Palermo, questa partita rappresenta un’opportunità per lasciarsi alle spalle le difficoltà di inizio stagione e rimettersi in corsa, mentre i tifosi della Juve Stabia sperano di continuare a sognare.