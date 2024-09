Gds: “Juve Stabia-Palermo. Rischio panchina per due «big», Dionisi può rimescolare le carte”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Dionisi per il match contro la Juve Stabia.

Dopo due settimane di pausa, il Palermo si appresta ad affrontare la Juve Stabia al Menti di Castellammare di Stabia con una formazione che potrebbe presentare diverse novità rispetto alle prime uscite stagionali. Dalla rifinitura di ieri mattina, prima della partenza per la Campania, sono emersi alcuni cambiamenti dettati sia dalla difficoltà dell’avversario sia dalle condizioni fisiche dei giocatori, influenzate anche dagli impegni con le rispettive nazionali.

Uno di questi è il terzino statunitense Lund, che ha disputato entrambe le partite con la sua nazionale e potrebbe non essere al meglio a causa dei viaggi intercontinentali. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Pierozzi, già titolare nella sfortunata trasferta di Pisa. Anche Diakité, di ritorno dagli impegni con il Mali, tornerà dal primo minuto, con la possibilità di una staffetta in corso d’opera con Lund. In porta, confermato Desplanches, protagonista con l’Italia Under 21 nella recente vittoria contro la Norvegia.

Al centro della difesa, Dionisi punterà sulla coppia Ceccaroni-Nikolaou, con l’obiettivo di consolidarne l’intesa e ridurre gli errori individuali. Ma è a centrocampo che potrebbero esserci le novità più significative: Ranocchia potrebbe partire dalla panchina per la prima volta in stagione, lasciando spazio a Segre, affiancato da Gomes in regia e Blin come mezzala destra.

In attacco, dopo un lungo ballottaggio, sembra prevalere l’idea di far partire titolare Henry, con Brunori e Le Douaron pronti a subentrare dalla panchina. Confermati sulle fasce Di Francesco e Insigne, a completare il reparto offensivo.