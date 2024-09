Escl. Simone Fortini: «Sarebbe bello se mio figlio Niccolò esordisse col Palermo. Ai rosanero auguro la A»

Sarà un Juve Stabia-Palermo dal sapore speciale per Simone Fortini e famiglia. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, infatti l’ex giocatore rosanero si è augurato che il figlio Niccolò – sbarcato dalla Primavera della Fiorentina al club campano nelle ultime ore di calciomercato estivo – possa esordire nel calcio dei grandi proprio contro la squadra siciliana:

«Sarei felicissimo per lui perchè è giovanissimo e debutterebbe nel professionismo. Domani per me è un derby familiare. Mia moglie è palermitana, per cui mi auguro sia una bellissima partita e che Niccolò possa esordire. Ovviamente riconosco che mio figlio sia arrivato alla Juve Stabia nelle ultime ore di calciomercato, è reduce dall’impegno con la Nazionale U19 e quindi è probabile che non giochi. Di conseguenza è giusto che l’esordio lo faccia quando sarà pronto e l’allenatore riterrà che sia il momento giusto. Niccolò avrà il tempo di ritagliarsi spazio, anche perchè adesso giocherà con i grandi, tra i professionisti, e la Serie B è un campionato importante. Insieme a Mendicino del Cesena è un 2006, per cui penso che non abbia nulla da perdere e tutto da guadagnare. Tra l’altro Castellamare è una bella opportunità in quanto è una piazza dove il calcio è ben vissuto allo stadio.

Per quanto riguarda il Palermo, mi auguro possa davvero salire in Serie A. Metà della mia famiglia è palermitana perchè, oltre a mia moglie, mio figlio Edoardo è nato lì. Il City Group è una proprietà importante e inoltre i rosanero possono contare sulla professionalità di Giulio Migliaccio, un mio ex compagno e una splendida persona».