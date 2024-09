Gds: “Juve Stabia-Palermo, Dionisi lascia fuori per la seconda volta Brunori. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara del Palermo contro la Juve Stabia.

Il Palermo torna in campo in Serie B, con una trasferta insidiosa contro la neopromossa Juve Stabia, squadra che, nonostante il recente salto di categoria, ha già il doppio dei punti dei rosanero. Al “Menti” di Castellammare di Stabia, la formazione di Dionisi non può permettersi di commettere passi falsi: serve una vittoria per rilanciare la corsa e iniziare a scalare la classifica, dopo un avvio di stagione altalenante.

La partita si preannuncia complicata, poiché la Juve Stabia ha dimostrato solidità difensiva e un inizio di campionato sorprendente. Il Palermo, invece, deve scrollarsi di dosso i dubbi emersi nelle prime uscite e affrontare l’incontro con il massimo della determinazione. Dopo aver già perso punti importanti, i rosanero non possono più permettersi errori: una vittoria fuori casa sarebbe fondamentale per ridare fiducia alla squadra e ai tifosi, mantenendo vive le ambizioni per il resto della stagione.