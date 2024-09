Gds: “Palermo. Le «Vespe», il Napoli e la Salernitana: c’è un triplo bivio con le campane”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle tre gare che il Palermo giocherà contro tre squadre campane.

Il Palermo si prepara a un mini tour de force nelle prossime cinque gare, affrontando ben tre squadre campane: Juve Stabia, Napoli e Salernitana. Questo ciclo di partite sarà cruciale per capire meglio le potenzialità della squadra di Dionisi e la sua capacità di ambire ai vertici della classifica. Dopo un inizio di stagione altalenante, le ultime due partite hanno mostrato segnali incoraggianti, con la vittoria contro la Cremonese e un buon pareggio contro il Cosenza, dove la squadra ha dato prova di aver assimilato meglio i meccanismi di gioco del tecnico.

La sfida di oggi contro la Juve Stabia, neopromossa, rappresenta un test impegnativo, soprattutto perché si gioca in un ambiente caldo, con i tifosi delle “Vespe” pronti a sostenere la squadra nella loro prima gara casalinga. Sarà fondamentale che il Palermo si adatti al gioco avversario senza farsi travolgere dalla pressione del pubblico.

Dopo la Juve Stabia, il Palermo ospiterà il Cesena al Barbera, per poi affrontare il Napoli di Conte in Coppa Italia il 26 settembre. Questo match, pur essendo estremamente difficile sulla carta, potrebbe rappresentare un’opportunità importante per i rosanero di misurarsi contro una squadra di altissimo livello e guadagnare fiducia nei propri mezzi.

A chiudere questo intenso periodo, dopo una trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, il Palermo tornerà a sfidare una squadra campana, la Salernitana, retrocessa dalla Serie A e con un organico molto rinnovato, ma comunque competitivo. La squadra di Dionisi dovrà dimostrare di poter competere contro tutte le avversarie campane, in un ciclo di partite che potrebbe segnare il percorso di crescita del Palermo in questa stagione.