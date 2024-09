Gds: “Palermo, a Carini c’è l’Avellino. La Primavera al debutto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’impegno di oggi della Primavera rosanero.

Ricomincia il campionato per la Primavera del Palermo, che oggi debutta al Pasqualino di Carini contro l’Avellino. La nuova stagione vedrà in panchina il tecnico Cristiano Del Grosso, subentrato a Stefano Di Benedetto. Il match, in programma questa mattina alle 10.30, segnerà l’inizio ufficiale del campionato di Primavera 2, mentre tutte le altre squadre scenderanno in campo nel pomeriggio.

I giovani rosanero sono pronti a dare il massimo anche quest’anno per dimostrare il loro valore. Il Palermo affronta una squadra, l’Avellino, con la quale ha una solida tradizione: nei 14 precedenti incontri, i baby rosanero hanno ottenuto ben 13 vittorie. Anche quest’anno, la Primavera del Palermo cercherà di mantenere alta la tradizione e partire con il piede giusto in questo nuovo campionato.