Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Palermo, al Menti prove da grandi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla partita che il Palermo giocherà oggi contro la Juve Stabia.

La Juve Stabia si prepara ad affrontare una nuova sfida contro una grande del campionato, il Palermo, con l’obiettivo di consolidare il suo ottimo inizio di stagione. Dopo aver ottenuto il successo contro il Bari e guidando la classifica dopo quattro giornate, la squadra di Guido Pagliuca vuole dimostrare di non essere solo una sorpresa, ma una certezza della categoria. Tuttavia, Pagliuca resta cauto e consapevole della forza dell’avversario: “Affrontiamo una squadra forte che ci metterà alla prova in modo diverso rispetto agli avversari precedenti, dovremo essere pronti a cambiare qualcosa”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando l’importanza di mantenere l’atteggiamento che ha caratterizzato la squadra fino ad ora.

La Juve Stabia ha la miglior difesa del torneo, ma l’attacco ha faticato in due delle quattro partite giocate. Il ritorno di Andrea Adorante, decisivo nella scorsa stagione con 12 gol, potrebbe essere la chiave per migliorare sotto porta. Pagliuca conferma che Adorante sarà titolare contro il Palermo, nonostante le defezioni in difesa, dove l’allenatore dovrà inventarsi qualche soluzione. Il “Romeo Menti” riapre per questa partita, e si prevede il tutto esaurito per sostenere la squadra nella prima gara casalinga della stagione.

Sul fronte rosanero, Dionisi prepara un Palermo pronto alla battaglia, consapevole delle difficoltà di giocare su un campo sintetico e contro una squadra in grande forma. Il tecnico chiede ai suoi solidità, intelligenza e sacrificio. Per l’occasione, Dionisi potrebbe escludere inizialmente alcuni dei suoi giocatori chiave come Ranocchia e Brunori, optando per un centrocampo dinamico con Segre e un attacco che farà affidamento su Henry per dare profondità alla squadra. Le esclusioni iniziali fanno parte di una strategia che potrebbe vedere questi giocatori entrare e diventare decisivi nel corso della partita, come già accaduto nella vittoria contro la Cremonese.

Un altro giocatore che potrebbe sorprendere è Le Douaron, pronto a entrare nell’ultima mezz’ora, mentre a destra dovrebbe partire titolare Insigne. Dionisi dovrà anche gestire il ritorno dei suoi giocatori dalle nazionali, in particolare gli esterni difensivi, con Diakité pronto a giocare e Lund che verrà risparmiato, lasciando spazio a Pierozzi sulla fascia sinistra, nonostante sia un destro naturale. La coppia difensiva centrale sarà composta da Ceccaroni e Nikolaou, con Nedelcearu come prima alternativa, dato che Baniya e Lucioni sono ancora indisponibili.