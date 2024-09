Corriere dello Sport: “Gigi D’Alessio al Renzo Barbera. Si riapre la questione della gestione dell’impianto”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla riapertura dello stadio Renzo Barbera ai concerti.

Il Palermo ha annunciato l’apertura di un nuovo store di prodotti ufficiali presso l’aeroporto Falcone e Borsellino, ampliando così la propria presenza commerciale. Inoltre, la società ha comunicato di aver dato massima disponibilità al Comune per l’organizzazione di un concerto di Gigi D’Alessio al “Renzo Barbera” previsto per giugno. Tuttavia, l’evento sarà subordinato ai lavori di manutenzione già programmati per l’impianto, di proprietà comunale.

Questa vicenda si inserisce nel contesto più ampio della gestione dello stadio, una questione che rimane aperta. La convenzione per la gestione del “Barbera” è infatti in attesa di essere rinnovata. Il Palermo si è detto disponibile a proseguire la gestione, ma a precise condizioni, con l’accordo politico che, come spesso accade, tarda ad arrivare.