L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui calciatori che potrebbero dire addio al Palermo.

Si tratta di coloro che sono giunti quest’estate in prestito da altri club, chi con qualche chance di essere riconfermato e chi, invece, ormai certo di lasciare Palermo. Corrado è il primo della lista dei partenti, è fuori dal progetto e non verrà riscattato dal club.





Difficile anche la riconferma di Palazzi. Per lui è probabile un rientro a Monza, per poi eventualmente valutare un ulteriore cambio di squadra, visto anche l’ingaggio che si porta dietro. Qualche speranza in più, il Palermo, prova a tenerla viva per Rauti. L’attaccante tornerà a Torino. Dopo una stagione in Serie C, però, i granata potrebbero puntare a darlo in prestito in Serie B. Un’incognita la posizione di Fallani, che ha ancora un contratto da Primavera con la SPAL.