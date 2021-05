L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le ultime dichiarazioni di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo.

«Ho un altro anno di contratto, ma questo non significa nulla. Mi incontrerò con la società nei prossimi giorni e capiremo le loro intenzioni. Da parte mia c’è la massima disponibilità, anzi, sarebbe un onore proseguire col Palermo, ma se così non dovesse essere non sarebbe una bocciatura».





«Queste partite vengono risolte da episodi e nel doppio confronto non penso che siamo stati inferiori all’Avellino, ma faccio loro i complimenti. L’ho detto ai ragazzi e ho fatto i complimenti anche a loro, perché hanno disputato un’ottima partita nell’ottica dei 180 minuti.

Rimpianti non ne ho, abbiamo dato tutto».

«Prima ci incontriamo e poi parleremo di quel che sarà. Intanto sbollentiamo questa amarezza che abbiamo in corpo e poi, nei prossimi giorni, capiremo le intenzioni che si hanno per valutare insieme».